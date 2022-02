Saint-Pascal bonifie son programme d’aide à l’achat de couches lavables

Devant l’engouement qui s’est accentué ces deux dernières années pour son programme d’aide à l’achat de couches réutilisables, Saint-Pascal bonifie l’ensemble et s’adjoint de nouveaux partenaires. Objectif : rejoindre une dizaine de familles par année.

L’enveloppe dévolue au Programme d’aide municipal pour l’achat de couches lavables implanté en 2009 était amplement suffisante pour répondre à la demande des familles. Si 900 $ y étaient consentis annuellement, la totalité des sommes n’était jamais réclamée jusqu’à tout récemment, une trentaine de familles ayant bénéficié du programme tout au plus sur une période de 13 ans.

« Depuis deux ans, l’engouement n’a jamais été aussi fort. Il a fallu retourner devant le conseil municipal à quelques reprises pour que des résolutions soient adoptées visant à bonifier les sommes versées dans le cadre du programme », explique Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à la Ville de Saint-Pascal.

Depuis le 1er janvier dernier et jusqu’au 31 décembre 2024, ce sont 2500 $ qui viendront bonifier le programme annuellement. 60 % des coûts à l’achat de couches lavables, jusqu’à concurrence 250 $ par enfant, sont remboursables auprès de la Ville par le biais de ce programme. Saint-Pascal souhaite ainsi aider une dizaine de familles en moyenne par année.

Couche cadeau

En plus de bonifier son programme, Saint-Pascal a développé un partenariat avec Maude Forget de Confections Moufette afin de créer une couche réutilisable à l’effigie de la ville. Reprenant les couleurs du logo de Saint-Pascal, la couche, dont le design a été entièrement fait sur mesure par la jeune maman entrepreneure de 25 ans, présente des éléments distinctifs de la ville comme le Festival Bonjour la visite, le Parc des Sept-Chutes et la Montagne à Coton. Une couche de la sorte, d’une valeur de 40 $, sera remise aux familles par demandes de subvention placée auprès de la Ville.

« Le choix des couches lavables est à la fois économique et écologique. Les couches jetables sont une part importante des matières résiduelles dans nos sites d’enfouissement », a rappelé la mairesse de Saint-Pascal Solange Morneau.

À ce chapitre, Maude Forget mentionnait avoir fait le calcul lorsqu’elle a lancé son entreprise Confections Moufette. Amener trois enfants à la propreté, en moyenne l’âge de trois ans, coûtera environ près de 6000 $ en couches à une famille. Avec un lot de 24 couches réutilisables, elle estime qu’une famille pourra conduire autant d’enfants vers la propreté, mais cette fois pour la somme de 1345 $, incluant le montant moyen des subventions disponibles dans les municipalités ainsi que les frais de nettoyage et d’électricité nécessaire à l’entretien des couches. « Et ça n’inclut la somme que vous pouvez toucher si vous revendez les couches à la toute fin », ajoute-t-elle.

Service clé en main

Propriétaires de l’enseigne Familiprix à Saint-Pascal, les pharmaciennes Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier sautent aussi à pieds joints dans le projet en offrant cette fois-ci un service clé en main aux familles pascaliennes. Un emballage composé de 18 couches lavables, d’un paquet de lingettes réutilisables, d’un sac de transport, d’un sac pour les couches souillées, de deux rouleaux de 100 feuillets de fond de couche et d’un paquet de deux insertions régulières a été développé afin de permettre aux parents de toucher le maximum du remboursement offert par la Ville, soit 250 $, et ainsi leur faciliter la vie dans leur démarche.

En optant pour cette proposition, les familles se verront également remettre 30 $ en argent Gens d’affaires de Saint-Pascal dans le cadre de leur demande de remboursement. Cette initiative veut par le fait même encourager l’achat local. Le formulaire de commande est disponible directement en magasin.