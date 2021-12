Des skis à la tonne pour le Club de golf Saint-Pacôme

« Les familles débarquent avec trois parfois mêmes quatre enfants et ils n’ont pas d’équipements. L’hiver dernier on disposait de quelques skis, bâtons et bottines et l’École de la Pruchière nous avait aussi fait des prêts, mais ce n’était pas suffisant pour répondre à la demande. Avec tout ce matériel qui vient d’arriver, on pense qu’on sera beaucoup mieux équipé cette année », poursuit Denis Beaupré.