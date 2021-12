Une Route des savons mettant en valeur l’économie circulaire

L’entreprise de fabrication artisanale de cosmétiques naturels Petit baume de Saint-Roch-des-Aulnaies est en opération depuis un peu plus d’un an. Sa fondatrice, Laurie Bossé, prône l’utilisation d’ingrédients naturels et une vocation la plus écologique possible. Elle fabrique donc déjà des produits de soins corporels comme du déodorant, des crèmes et des dentifrices. Ses contenants, soient consignés ou rechargeables, sont entre autres fabriqués par des entreprises d’ici.