Des solutions pour passer du temps en famille plutôt que devant l’écran

COSMOSS et la Maison de la famille du Kamouraska visent juste avec une proposition aux parents pour les aider à diminuer le temps d’écran et passer plus de temps en famille. Le concours du Bon temps sans écran vient d’être lancé.

Les écrans sont présents dans les familles et de façon plus importante encore depuis la dernière année. Des parents se sentent bien démunis lorsque vient le temps de réduire et contrôler le temps des enfants passé devant les écrans, tout comme le leur. Les experts s’entendent pour dire que la meilleure façon de retirer un écran à un enfant réfractaire est de lui offrir autre chose à faire.

« On en entend parler, on sait qu’on n’a pas fini d’en entendre parler. L’utilisation des écrans, ce n’est plus juste des loisirs. L’idée est de conscientiser les familles, comme le parent qui dit à son enfant de lâcher les écrans, mais qui a le téléphone dans les mains », dit Marie-Ève Paradis de COSMOSS Kamouraska.

Le concours prévoit qu’une roulette, une boîte à écran rempli d’idées, d’activités, de trucs et d’astuces pour soutenir les familles dans leur recherche d’alternatives au temps d’écran seront offertes aux 100 premières inscrites.

« Par ce concours, on souhaite soutenir les familles dans leurs démarches de conscientisation de l’utilisation de leurs écrans. Les outils, les idées et les activités visent à mettre en lumière de saines habitudes de vie », ajoute Cydia Beaulieu, directrice de la Maison de la famille.

Tous s’entendent pour dire que l’idée n’est pas de culpabiliser les parents et les jeunes dans leur utilisation des écrans, puisqu’ils sont utiles au développement, mais jusqu’à une certaine limite. Avec des propositions d’activités de plein air, culinaire, musicale, bref des idées accessibles et peu dispendieuses, on pense viser juste avec les familles de la région.