Guignolée 2021 du Club Richelieu

À la suite des nouvelles orientations de la Société Saint-Vincent de Paul de La Pocatière, le Club Richelieu annonce qu’il poursuivra sa mission de soutien aux familles en besoin avec un nouveau partenaire et qu’il tiendra à nouveau sa collecte de dons et denrées en présentiel.

Le samedi 4 décembre, les bénévoles recueilleront les dons dans quatre lieux spécifiques entre 10 h et 15 h, chez Métro Plus Lebel, la Coop-IGA, la SAQ et à l’entrée de Walmart.

Les besoins sont encore une fois très grands et le Club Richelieu espère pouvoir compter sur votre générosité et votre soutien dans cette opération annuelle. Il sera aussi possible de faire des dons directement en ligne : https://app.simplyk.io/fr/donation-form/dd6b6ce4-80d5-4750-8e23-9a476eb7804e.

L’année 2021 permet au Club Richelieu de créer un nouveau partenariat et c’est avec une énorme fierté qu’il annonce que Moisson Kamouraska sera désormais son allié dans cette cause. Des messages seront publiés dans les journaux, sur la page Facebook du Club Richelieu, à la radio CHOX-FM et à la télé où il sera mention des commanditaires.