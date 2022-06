Des sous pour les églises de Saint-Pascal et Sainte-Louise

La députée de Côte-du-Sud Marie Eve-Proulx annonce qu’une somme de 210 000 $ sera versée pour la restauration et la requalification de deux églises situées dans Côte-du-Sud. En finançant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux qui sont propres à l’identité québécoise, le gouvernement du Québec préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes ainsi que des citoyens et qui contribue à la beauté de nos régions.

Pour Saint-Pascal, il s’agit de 189 000 $ pour la restauration des portes, des fenêtres et du clocher. Pour Sainte-Louise, le montant est de 21 000 $ pour son projet de reconversion.

Source : Marie-Eve Proulx