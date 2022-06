Les comités des usagers inquiets des sorties d’hôpital des gens vulnérables

Dans son rapport fait lors de la séance du CISSS du Bas-Saint-Laurent le 22 juin dernier, le président des comités des usagers du Bas-Saint-Laurent René Dufour a fait part de certaines inquiétudes partagées au sein des comités des usagers, en ce qui concerne surtout les sorties de l’hôpital des gens vulnérables.

Ce dernier soulignait qu’il arrivait que des gens obtiennent leur congé après avoir reçu des soins, sans avoir de gens pour les transporter.

« Nos membres ont été informés dans la dernière année de sorties d’hôpital effectuées dans des conditions ne respectant pas la sécurité ni la dignité des usagers. Nous recommandons que des actions soient prises par la haute direction pour améliorer les procédures entourant les sorties d’hôpital des personnes aînées ou vulnérables, plus précisément lorsque les congés d’hôpital sont donnés en soirée, les fins de semaine ou lors des jours fériés », a dit M. Dufour au conseil d’administration.

En réponse, la PDG Isabelle Malo a affirmé être au fait de ces constatations des comités des usagers et disait que du travail était déjà en place pour améliorer la situation. « Vos attentes et recommandations qui m’ont bouleversée ne sont pas laissées lettre morte et ça fait déjà quelques discussions que nous avons avec nos équipes. En milieu hospitalier, il faut favoriser la fluidité, mais en même temps il faut peut-être améliorer certains processus pour qu’on les accueille avec dignité », a-t-elle dit.

Reconditionnement

Un autre enjeu soulevé par le comité des usagers indique que plusieurs usagers hébergés en CHSLD et en ressources intermédiaires (RI) vivent un déconditionnement physique et cognitif. Pendant la pandémie, la Direction des programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées (DPSAPA) a d’ailleurs présenté une campagne de sensibilisation à cet enjeu qui s’est aggravé avec l’isolement des deux dernières années.

« Nous recommandons à l’établissement de poursuivre cette campagne sur les “Activités en prévention du déconditionnement” après la pandémie et d’assurer un suivi des actions déjà entreprises », indique le président des comités des usagers. Il s’agit également d’une priorité du CISSS, a-t-on précisé.

Recherche

Lors de cette même séance, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a mis le pied sur l’accélérateur pour ce qui est de la recherche et réorganisant sa structure et ciblant des axes, dont celui des soins en milieux ruraux. Au niveau du financement, les fondations des hôpitaux seront appelées à participer.