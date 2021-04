Des suggestions de chasses ou de pêches printanières à votre portée

Les derniers mois ont été très difficiles à cause de la situation sanitaire qui n’en finit plus et passer d’agréables moments en nature est devenu plus populaire que jamais. Parmi les activités extérieures qu’on peut pratiquer, la chasse et la pêche sont des loisirs qui permettent de se ressourcer en nature tout en rapportant du gibier ou du poisson 100% biologique à la maison. Ainsi, plusieurs personnes ayant cessé ces activités décident de s’y remettre alors qu’il y a une hausse importante de nouveaux adeptes autant à la chasse qu’à la pêche. Ce printemps au niveau de la chasse, trois gibiers sont dans la mire des chasseurs et le guide Pierre Mondoux propose de vous mesurer soit au dindon, à l’oie blanche ou à l’ours dans des secteurs à fort potentiel. C’est l’occasion idéale de découvrir pour la première fois ces gibiers ou de réaliser enfin une chasse plus que mémorable.

Pierre Mondoux, le guide

Pierre Mondoux est un passionné de la nature et guide de chasse et de pêche avec plus de 20 ans d’expérience. Véritable spécialiste multidisciplinaire, il sait exactement comment s’adapter aux situations pouvant survenir pour maximiser vos chances de succès et ce, quel que soit le poisson ou le gibier convoité La satisfaction de ses clients a toujours été la priorité de ce guide qui adore partager sa passion de la chasse et de la pêche avec ces derniers qui deviennent bien souvent de bons amis.

Oie blanche

Pierre Mondoux offre un service de guide de chasse à l’oie blanche dans le secteur de St-Roch-des-Aulnaies depuis maintenant plus de 20 ans. Ce secteur est très prisé des chasseurs qui viennent de toutes les régions du Québec et même de l’Europe pour pouvoir y chasser. La chasse étant déjà débutée dans la région, Pierre a en encore de la disponibilité pour vous accueillir. Cette année, la disposition des caches a été modifiée pour respecter les règles de distanciation physique et le couvre-feu est aussi pris en compte. Ce type de chasse est en formule tout inclus, vous devez donc seulement apporter votre fusil, vos munitions ainsi qu’un lunch pour la partie de chasse. Généralement l’action ne manque pas. Prévoyez apporter 2 boîtes de munitions pour ne pas être pris au dépourvu. La limite quotidienne est de 20 oies par chasseur.

Dindon sauvage

La chasse au dindon sauvage gagne en popularité à chaque année au Québec et cet oiseau est maintenant très bien implanté dans notre région. Le guide Pierre Mondoux propose la location de secteurs de chasse giboyeux dans la région de Saint-Roch-des-Aulnaies en mode autonome. Ainsi, le chasseur doit apporter tout le matériel nécessaire à la pratique de cette chasse et il a l’opportunité de chasser sur un territoire exclusif. La période de chasse au dindon sauvage dans cette région s’étend du 30 avril au 11 mai. Dépêchez-vous de réserver car les places sont limitées. Dans la zone 3, la limite annuelle de prise est de 1 dindon à barbe.

Ours noir

L’ours noir est un gibier qui gagne en popularité depuis une quinzaine d’années. La promotion de la qualité de sa venaison n’est pas étrangère à cela et bien des intervenants du domaine de la chasse ont mis l’épaule à la roue avec succès pour renverser l’étiquette de charognard qui collait à l’ours noir. Pour une expérience unique, rien n’égale de faire affaire avec un guide qui a tout préparé pour vous. Ainsi, vous n’avez qu’à savourer le moment privilégié et observer ce prédateur qui ne laisse personne indifférent. C’est au lac Saint-Jean que Pierre Mondoux propose cette chasse à ses clients, une région où la densité d’ours est très forte. Il est possible de chasser l’ours du 15 mai au 30 juin à un prix très abordable et même de jumeler cette expérience de chasse avec une sortie de pêche tout aussi mémorable.

Pêche

Au niveau de la pêche, Pierre Mondoux offre un service de guide sur 2 plans d’eau réputés soit le lac Saint-Jean et le lac Chibougamau. À bord de son embarcation de type Freighter propulsé par un moteur 4 temps de 50 forces et équipé de tout l’attirail de pêche nécessaire pour se mesurer à tous les types de poissons présents sur ces lacs, vous passerez un moment de qualité sur l’eau. Au lac Saint-Jean, vous croiserez le fer avec la célèbre ouananiche et découvrirez l’étonnant potentiel de pêche au doré qui représente un secret bien gardé de ce lac. Enfin au lac Chibougamau, chaque prise représentera une surprise alors que vous vous mesurerez peut-être à la truite mouchetée de votre vie, à un brochet ou un gros doré!

Orignal

Vous cherchez une place pour chasser l’orignal cet automne, contactez immédiatement Pierre car d’excellents secteurs exclusifs sont encore disponibles!

Vous pouvez rejoindre Pierre Mondoux au 418 276-0268 ou visiter son site web au www.pierremondoux.com