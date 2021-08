Des «supers cueilleurs» seront formés cet automne

Pour une première fois sous cette formule, des supers cueilleurs professionnels qui oeuvrent en mycologie (champignons) seront formés au Kamouraska.

Si des formations pour les passionnés amateurs sont données depuis quelques années déjà dans la région, le réseau mycologique va encore plus loin cet automne.

En partenariat avec Extra Formation du Cégep de La Pocatière, un cours de 30 heures, dont 18 heures en ligne les soirs de semaine et 12 heures en forêt les samedis matins, permet de former des supers cueilleurs.

«On donne déjà des formations pour les amateurs avec des ateliers, mais cette fois-ci on va plus loin, par exemple, avec l’identification des espèces. On y aborde aussi les bonnes pratiques de l’industrie», souligne Pascale G. Malenfant, conseillère en développement mycologique et innovation à la MRC de Kamouraska.

Cette formation répond aux besoins des entrepreneurs sur le terrain. Elle est rapide, cadre facilement dans un horaire et permet d’approfondir le sujet. La formation est destinée aux travailleurs ou aux entrepreneurs du Kamouraska qui œuvrent dans un domaine lié à la mycologie comme une entreprise de cueillette, de transformation alimentaire, en foresterie ou en tourisme, etc.

La formation pour les super cueilleurs devrait coûter 500 $, mais grâce à un partenariat de Service Québec, la SADC du Kamouraska, la MRC de Kamouraska, Extra Formation du Cégep de La Pocatière et le Kamouraska Mycologique, elle est offerte au coût de 150 $ du 7 septembre au 12 octobre.