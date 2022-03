Nouvelle publication pour Mgr Pierre Goudreault

Après « Quand Jésus pose son regard sur moi », voilà que l’évêque de Sainte-Anne, Mgr Pierre Goudreault, lancera bientôt une nouvelle publication intitulée cette fois « Se convertir à l’Évangile : Un chemin à parcourir ensemble ». Comptant un peu plus de 200 pages, ce volume est publié par la maison d’édition Novalis.

Dans cet ouvrage résolument pastoral, Mgr Goudreault nous invite à repenser nos façons de faire Église afin de mettre l’Évangile au cœur de nos actions. En présentant le phénomène de la conversion sous le regard du concile Vatican II et des enseignements du pape François, Mgr Goudreault nous fait voir que les dimensions pastorales et missionnaires de l’Église ne sont pas opposées, mais plutôt complémentaires. La conversion qu’il souhaite voir advenir permet d’entrevoir une Église plus synodale, plus créative, mais surtout, plus près des gens et de leurs préoccupations.

Pour le lancement de ce nouvel ouvrage, Mgr Goudreault a prévu trois rencontres avec séances de signature. Ces rencontres avec le public auront lieu à Saint-Patrice de Rivière-du-Loup le 26 mars prochain, à 14 h. Le lendemain (27 mars) à 15 h, Mgr Goudreault sera à l’église de Saint-Mathieu de Montmagny. Enfin, le dimanche 3 avril à 15 h, Mgr Goudreault aura grand plaisir à rencontrer la population à la cathédrale de Sainte-Anne.

Membre du bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada et du Conseil national de Développement et Paix — Caritas Canada, Mgr Goudreault n’en est pas à ses premiers écrits puisqu’il est l’auteur de « Faire Église autrement » (2012), de « Un Église pour le monde » (2013), de « Traverser le deuil de ma paroisse » (2014) et de « Quand Jésus pose son regard sur moi » (2021).

Source : Diocèse