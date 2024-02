Des travaux de 1,8 M$ à l’école primaire de Saint-Jean-Port-Joli

Des travaux totalisant une somme de 1 835 000 $ sont prévus cet été à l’école primaire de Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agit d’ailleurs de la deuxième phase, puisqu’une première a déjà eu lieu à l’été 2023.

La phase 1 était une phase dite mécanique, car à ce moment, il y avait eu positionnement des puits mécaniques pour le passage des conduits de ventilation et de plomberie pour les prochaines phases, ainsi que des travaux électriques préparatoires. Ces travaux, dit-on, touchaient l’entièreté de l’école, et ont été exécutés par Construction Langis Normand de L’Islet, pour une somme avoisinant les 520 000 $.

Pour ce qui est des travaux de la deuxième phase, qui devraient avoir lieu à l’été 2024, on parle ici de la réfection de la plomberie et de l’électricité, de l’ajout de ventilation, ainsi que de la réfection des recouvrements de sols. Les travaux seront par ailleurs réalisés par Kamco Construction, une entreprise située à La Pocatière.

« Nous y allons par phases, puisque les travaux doivent se faire l’été. On ne peut pas déplacer les élèves pendant l’année scolaire, faute d’endroit pour le faire. Les travaux ne peuvent pas être faits en présence des élèves non plus », a expliqué au Placoteux Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.