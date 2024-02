Une deuxième édition couronnée de succès pour le Tournoi amical de robotique

Une compétition amicale de robotique pour les écoles primaires du Centre de services scolaire (CSS) de la Côte-du-Sud a eu lieu le vendredi 9 février dernier. Pour cette deuxième édition, huit écoles ont participé virtuellement, soit les écoles primaires de la Nouvelle-Cadie, aux Quatre-Vents, Saint-Jean, Saint-François-Xavier, de l’Éveil, Belle-Vue, et celle de Sainte-Apolline.

L’événement était organisé et piloté par Martin-Jonathan Girard, conseiller pédagogique en intégration des technologies, et pour l’occasion, les élèves devaient travailler en équipe pour relever les trois défis de la compétition. Ensemble, ils devaient déterminer les différentes étapes à réaliser afin que les petits robots Dash exécutent les étapes souhaitées.

Soulignons que Dash est un robot très aimé des enfants, car il peut se déplacer, danser, allumer différentes lumières, parler et émettre des sons. Il comporte aussi de nombreux capteurs qui lui permettent de contourner les obstacles. Il peut également être doté de certains accessoires, dont une catapulte, un xylophone, un porte-crayon, ainsi qu’un bulldozer.

Le premier défi consistait à dégager un rocher, pour ensuite faire entrer un camion dans un garage en allant porter le rocher dans un dépôt. Pour chaque étape, des points étaient accordés.

Par la suite, afin de compléter le deuxième défi, les élèves devaient programmer leurs robots afin qu’ils disent des mots déterminés à l’avance sur des cartons. Chaque robot devait parler l’un à la suite de l’autre en levant la tête, ce qui ajoutait une difficulté supplémentaire.

Pour terminer, les robots pilotés par les élèves devaient travailler en équipe pour récupérer un anneau en déplaçant des boîtes dans une direction donnée, afin que le robot qui avait la charge de récupérer l’anneau puisse se rendre sous une chaise. L’enjeu était d’exécuter l’action rapidement, en s’assurant que les différents robots en action n’entrent pas en collision au moment de réaliser les étapes.

Les équipes qui ont marqué le plus de points en effectuant les étapes avec succès sont les Lynx de l’école primaire Saint-Thomas (victoire avec 412 points), les élèves de la Nouvelle-Cadie (deuxième place avec 407 points) et finalement les élèves de Saint-François-Xavier (troisième place avec 367 points).

En préparation à cette rencontre amicale, les élèves ont travaillé avec leur enseignante respective en réalisant des activités, notamment lors de dîners de robotique, ou en classe. Ces activités ont été conçues afin que les enfants soient prêts à relever les différents défis de la compétition.

À la lumière du succès de l’événement, une troisième édition est assurée pour l’an prochain. La période d’inscription débutera dès la prochaine rentrée scolaire.

« Cette activité a été un excellent moyen pour les élèves de développer leurs compétences en robotique, et de découvrir les possibilités offertes par le robot Dash. Elle aide également à renforcer l’esprit d’équipe et la collaboration entre les élèves. Bravo aux enseignantes qui investissent beaucoup d’énergie pour faire vivre cette belle expérience aux élèves, et bravo à Martin-Jonathan de proposer des activités stimulantes à nos élèves, en lien avec les TIC. Quel beau travail d’équipe! À l’an prochain! », ont déclaré les organisateurs.