Des travaux de 17,4 M$ dans les écoles de Kamouraska—Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup procède actuellement à différents travaux d’amélioration de ses immeubles dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de L’Islet, le tout représentant des investissements de plus de 17,4 M$, soit 3,4 M$ de plus que l’été dernier.

Dans le secteur La Pocatière le montant investi est de 4,52 M$. Les travaux concernent quatre écoles. À l’école Sacré-Cœur de La Pocatière, on refait les entrées extérieures et les rampes d’accès, en plus de travaux de maçonnerie, de la réfection des systèmes mécaniques, et d’améliorations apportées à la cour d’école.

À l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise, on a travaillé sur l’entrée électrique, l’alarme incendie et le réservoir de mazout, et des travaux sur les systèmes électromécaniques, l’architecture et les casiers sont réalisés à la Polyvalente de La Pocatière. Enfin, à l’école de La Pruchière de Saint-Pacôme, on procède à la réfection des finis intérieurs, au réaménagement de certains locaux, et à l’aménagement d’une classe extérieure.

Le secteur de Saint-Pascal n’est pas en reste, avec des travaux de l’ordre de 8,62 M$. L’école Notre-Dame à Mont-Carmel bénéficie de la construction d’un nouveau gymnase et d’un réaménagement. À l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, on refait l’entrée électrique, et on procède à des travaux sur la génératrice et les casiers.

L’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal voit ses systèmes électromécaniques rénovés, et on a effectué la réfection du service de garde. Des travaux divers de rénovation sont réalisés à l’école Saint-Philippe.

Dans le secteur de Rivière-du-Loup, une somme de 4,27 M$ a été consacrée à divers travaux dans quatre écoles, ainsi qu’au stade Premier Tech.

Source : Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup