Nouvelle direction générale à la Seigneurie des Aulnaies

Après une rigoureuse démarche de sélection, le conseil d’administration de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies annonce la nomination de monsieur Patrick Noël à titre de directeur général.

Titulaire d’un baccalauréat en Arts visuels et Communications graphiques de l’Université Laval, M. Noël a dirigé sa propre entreprise de graphisme sur la Côte-Nord pendant plus de 20 ans. Il a ensuite œuvré à la municipalité de Tadoussac en tant qu’agent de promotion/marketing. Parmi ses réalisations, on compte la refonte complète du site Web de cette municipalité.

M. Noël a également occupé pendant quatre ans le poste de directeur général du Camping Plage de Pohénégamook, où il a su surmonter les défis liés à la pandémie tout en améliorant considérablement l’offre de services. Sous sa direction, le camping a connu des travaux d’agrandissement permettant d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs.

M. Noël a su innover et améliorer les structures dans lesquelles il a travaillé, apportant des solutions créatives et une vision stratégique qui ont permis aux organisations dont il a fait partie de se démarquer. Le conseil d’administration ainsi que l’équipe de la Seigneurie des Aulnaies se réjouissent de cette collaboration et souhaitent à M. Noël le plus grand des succès dans ses nouvelles fonctions.

