Des travaux pour bientôt à la Salle André-Gagnon

Les travaux à la Salle André-Gagnon n’ont jamais été aussi près de se concrétiser. L’appel d’offres devant mener à la rénovation et à l’agrandissement de la salle a été lancé récemment, et l’identité de l’entrepreneur retenu devrait être connue d’ici la fin mars.

Le président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, Jean Desjardins, paraissait soulagé lorsque Le Placoteux l’a contacté. À plusieurs reprises, il s’est fait questionner par les médias sur le début des travaux à la Salle André-Gagnon, au point où l’automne dernier, il s’avançait avec prudence sur l’échéancier qui est sur le point de se concrétiser.

« Beaucoup d’études ont été nécessaires, c’est ce qui a retardé le projet. Faire du moderne dans du patrimonial, ça apporte son lot d’enjeux », a-t-il expliqué.

Le projet d’agrandissement et de rénovation de la Salle André-Gagnon a été évoqué publiquement pour la première fois en 2018. À ses débuts, il consistait en un agrandissement sur le côté est, afin de créer une entrée indépendante ainsi qu’un foyer avec bar permettant les rassemblements, et où serait exposé en permanence le piano du défunt André Gagnon. Le remplacement des 600 sièges et plus était aussi du lot. Le projet était initialement évalué à 3 M$.

Ces idées de départ ont toutes été conservées, mais le projet implique désormais tout le remplacement des systèmes d’éclairage, de sonorisation, de chauffage et de ventilation. Les difficultés techniques rattachées à ces éléments expliquent en partie les retards rencontrés, et l’explosion des coûts qui a fait grimper la facture à 7 M$ pour l’ensemble du projet, incluant les frais déjà déboursés pour les services techniques.

Des 2,4 M$ accordés en 2020 par le ministère de la Culture et des Communications, 3,2 M$ de plus se sont ajoutés en aide financière en 2022 pour faire face à l’augmentation des coûts envisagés. Patrimoine canadien injecte pour sa part 1,1 M$. Jean Desjardins s’attend à ce que ce budget soit respecté. « De ce que les architectes m’ont confirmé, tous les projets sortent actuellement dans les prix estimés, ou en deçà », dit-il sur un ton optimiste.

100e anniversaire manqué

Une campagne de financement présidée par l’actuel député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, avait permis d’amasser la somme de 550 000 $ en 2020-2021. Le moment choisi pour cette campagne laissait présager un début des travaux beaucoup plus hâtif, qui aurait permis l’inauguration de la nouvelle salle quelque part pour son 100e anniversaire en 2022.

Jean Desjardins semble maintenant assuré que l’été 2024 sera la bonne pour le chantier, ce qui signifie que la programmation de spectacles serait sur pause l’automne prochain. Si l’échéancier est respecté comme prévu, les activités reprendraient à l’hiver 2025 à la Salle André-Gagnon. « Je crois que le résultat des travaux sera excellent, pour ne pas dire extraordinaire. Les gens ne reconnaîtront pas l’environnement de la salle une fois terminé », conclut le président.