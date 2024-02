Le meilleur troupeau laitier au Canada se trouve à Kamouraska

La Ferme Drahoka de Kamouraska vient de récolter les grands honneurs à l’échelle canadienne en remportant le prestigieux titre Lactanet du meilleur troupeau laitier au pays. Avec un score de 988 points sur 1000, la ferme d’environ 250 têtes, dont une centaine de vaches sont en traite, devance les fermes Sunny Point Farms de Nouvelle-Écosse et Lochdale Holsteins en Ontario.

« C’est la neuvième année qu’on s’inscrit à ce palmarès. En 2015, nous étions dans le top 50, et depuis 2016, on se maintient chaque année dans le top 25 », a expliqué Sylvain Drapeau, copropriétaire de la Ferme Drahoka avec son frère Francis et son fils Maxim qui s’implique également dans l’entreprise.

Le titre a été officialisé le 20 février dernier, et il se base sur pas moins de six critères, dont la valeur du lait et la santé du pis, pour établir l’indice de performance du troupeau. « L’écart est mince entre les 20 premières positions. N’importe qui aurait pu se démarquer en première place. Cette reconnaissance nous conforte dans les actions que nous posons au quotidien pour la santé de notre troupeau », conclut Sylvain Drapeau.