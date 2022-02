Des vidéos pour sensibiliser à la santé et la sécurité à la ferme

Les Fédérations de l’UPA de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent ont lancé près d’une vingtaine de capsules vidéo portant sur la santé et la sécurité à la ferme. Ce projet initié par le Syndicat de l’UPA de L’Islet se distingue par la participation d’agriculteurs de la région qui racontent leurs propres histoires, dans un esprit de sensibilisation.

Deux décès survenus ces dernières années ont motivé le Syndicat de l’UPA de L’Islet à vouloir en faire davantage pour promouvoir une approche saine et sécuritaire sur les fermes de son territoire. Ces accidents aux conséquences malheureuses survenus en fin de journée ont surtout mis en lumière la fatigue qui peut affecter les producteurs agricoles, lors des périodes de pointe.

« Quand ce genre de situations survient près de toi, c’est difficile de rester insensible. Et ça frappe encore plus parce que ça nous fait prendre conscience que ce n’est pas juste aux autres que ça arrive et qu’il aurait été possible d’éviter ces accidents, la plupart du temps, avec davantage de vigilance », résume Steve Pelletier, président du Syndicat de l’UPA de L’Islet.

L’idée de réaliser des vidéos de sensibilisation est venue à la suite de discussions avec deux agronomes du MAPAQ, France Bélanger et Diane Allard, qui ont mené le projet en s’entourant de différents partenaires, dont Desjardins, Promutuel Montmagny-L’Islet, la Société d’agriculture du comté de L’Islet (SACLI) et les syndicats locaux de l’UPA de Kamoruaska et de Montmagny. Le projet est évalué à un peu plus de 10 000 $.

« L’ensemble des participants sont des agriculteurs de la région à qui des accidents de ferme auraient pu avoir de graves conséquences. Pour France et moi, il était important que ça soit de vrais producteurs agricoles qui s’expriment à la caméra et non pas des acteurs embauchés pour le projet qu’on retrouve après dans des publicités de dentifrices. Si on voulait susciter cette réflexion que ça peut arriver à n’importe qui, il était impératif que les participants qui s’expriment soient des gens que les agriculteurs d’ici connaissent ou à qui ils seraient capables de s’identifier », explique Diane Allard.

19 capsules vidéo ont ainsi été tournées avec des producteurs agricoles provenant du Kamouraska, de L’Islet, de Montmagny et de la Nouvelle-Beauce, dont deux ont été présentées en point de presse virtuel le 18 février. L’une racontait une histoire vécue avec une vache qui a « chargé » sa propriétaire et l’autre présentait les complications vécues par une mère qui s’est retrouvée le pied coincé dans une presse avec ses deux jeunes enfants qui l’attendaient dans la cabine du tracteur.

« Il n’y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire que jamais rien n’est arrivé chez elles. Souvent, les conséquences ne sont pas graves, mais parfois ç’aurait pu être pire. Ces vidéos sont donc peut-être plus pratiques que théoriques : elles permettent de montrer la réalité de la ferme qui n’est pas juste un milieu de travail, mais aussi un milieu de vie qui comporte des risques. C’est aussi une démarche de sensibilisation efficace auprès des enfants », a déclaré Mylène Bourque, mère, agricultrice et représentante du Syndicat de l’UPA du Kamouraska.

Toutes les capsules vidéo peuvent être regardées sur les chaînes YouTube des Fédérations de l’UPA de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.