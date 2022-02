Le Mérite technologique agroalimentaire 2022 décerné à Patrick Sullivan

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) souligne le Mérite technologique agroalimentaire 2022 attribué à M. Patrick Sullivan, diplômé en zootechnologie en 1976.

Ce Mérite lui a été décerné le 17 février dernier par l’Association des technologues en agroalimentaire (ATA) à l’occasion du Rendez-vous végétal organisé par le Réseau végétal Québec en collaboration avec l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC).

Remis chaque année par l’ATA, le Mérite technologique agroalimentaire vise à rendre hommage à une ou à un technologue qui, par son travail et par ses réalisations, a contribué de manière exceptionnelle au développement du secteur agroalimentaire, à la promotion de la profession de technologue et, de façon générale, au progrès de la société québécoise.

« L’Institut se réjouit de cette distinction qui est décernée à l’un de ses diplômés. Nous félicitons chaleureusement M. Sullivan pour ses accomplissements et pour son parcours professionnel exceptionnel. Nous le remercions de contribuer ainsi au rayonnement de l’ITAQ et à la promotion de la profession », a commenté Mme Aisha Issa, directrice générale de l’ITAQ.

Formé dans le domaine des productions animales au campus de La Pocatière, M. Sullivan a consacré une partie de sa vie professionnelle au secteur maraîcher et à la défense de la profession de technologue en agroalimentaire. Curieux de nature, générateur d’idées et innovateur, il est un excellent vulgarisateur et conférencier. Il a transmis sa passion et ses connaissances à de nombreux jeunes technologues et agronomes au cours de sa carrière.

Après ses études, M. Sullivan travaille d’abord en contrôle laitier dans le cadre du Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec (PATLQ), puis au bureau régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pendant 24 ans. Il s’oriente ensuite vers l’enseignement en culture maraîchère au campus de Saint-Hyacinthe de l’ITAQ jusqu’en 2012. En 1990, il devient technicien principal, spécialiste en horticulture, pour le MAPAQ, et, en 1995, avertisseur pour le Réseau d’avertissement phytosanitaire du Québec. Ses publications hebdomadaires sont alors des références pour les producteurs maraîchers du Québec et leurs conseillers. M. Sullivan est aussi reconnu comme un spécialiste et une référence en plasticulture, une technique de production qui a donné un essor extraordinaire aux fermes maraîchères de la région de Saint-Hyacinthe. En 2003, la Fédération des producteurs maraîchers du Québec lui remet le Méritas Frédérick-Trudel pour souligner son apport à la vulgarisation et à l’implantation de nouvelles technologies sur les fermes maraîchères.

M. Sullivan est également un des pionniers fondateurs de l’Association des anciennes et anciens de l’ITA de Saint-Hyacinthe dans laquelle il est encore aujourd’hui administrateur. De même, il est reconnu pour son engagement de tous les instants dans la valorisation de sa profession, sa passion pour la défendre et la rigueur de ses arguments en tant qu’administrateur et directeur général de l’ATA.

