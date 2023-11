Des vidéos promotionnelles axées sur les entreprises pocatoises

Toujours soucieux de mettre en valeur l’innovation et l’attractivité du milieu, Développement économique La Pocatière (DELP) lance une campagne de promotion des entreprises et organisations composant l’écosystème économique pocatois par la production d’une série de vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux.

Les vidéos permettront d’en apprendre davantage sur la production et les services offerts par chacune des entreprises participantes et les environnements de travail exceptionnels offerts à leurs employés. Les entrevues réalisées avec les membres de la direction et auprès d’employés font ressortir toute l’énergie et la force créatrice qui y sont présentes et qui les démarquent de façon remarquable.

Le projet se veut une excellente vitrine en soutien aux efforts de recrutement de talents de ces entreprises et aux démarches de prospection de Développement économique La Pocatière. L’objectif initial est de produire dix vidéos. Ce nombre pourrait aller en augmentant suivant l’intérêt des entreprises pocatoises.

Certaines d’entre elles ont déjà confirmé leur participation au projet et les tournages auront lieu dans les prochaines semaines. En vertu d’une entente privilège intervenue entre DELP et l’Agence A@Z Multimédias, il en coûte que 500 $ par entreprise pour la production de cet outil promotionnel.

Une première vidéo est déjà prête pour diffusion, soit celle de l’entreprise Nova Biomatique. Le lancement s’est fait le 20 novembre sur les comptes Facebook, LinkedIn et Instagram de DELP. Les entreprises intéressées à se joindre à cette campagne sont invitées à contacter Développement économique La Pocatière.

Source : Développement économique La Pocatière