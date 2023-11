Sol Zanetti de Québec solidaire de passage en Côte-du-Sud

Le député Sol Zanetti était de passage dans Côte-du-Sud dans le cadre de la tournée des régions de Québec solidaire, le Québec en commun. Ce passage a été l’occasion de rencontrer, de Montmagny à La Pocatière, différents intervenants, organismes et travailleurs afin d’écouter et d’échanger sur différents enjeux d’un comté en région comme Côte-du-Sud.

Il a été question d’accueil et d’intégration des travailleurs étrangers et des immigrants, d’agriculture ainsi que de centralisation des soins de santé et autres services vers les centres urbains et centres régionaux.

Pour David Bernans, co-porte-parole de l’Association de Québec solidaire Côte-du-Sud, « si Québec solidaire veut un jour prendre le pouvoir, il va falloir le faire avec l’appui des régions. Depuis la dernière élection, on sent un réel désir au sein du parti de se rapprocher des régions et c’est une excellente nouvelle pour Côte-du-Sud. C’est l’occasion parfaite pour alimenter nos députés sur les enjeux importants vécus par les citoyens d’ici. »

L’objectif visé par cette tournée est de permettre à Québec solidaire de s’ancrer encore davantage dans toutes les régions du Québec. Les porte-parole et les députés solidaires passeront les prochains mois à sillonner les routes québécoises pour aller à la rencontre d’acteurs régionaux importants et de citoyens intéressés par le parti, mais qui, pour toutes sortes de raisons, hésitent encore à l’appuyer.

Source : Comité de coordination de Québec solidaire Côte-du-Sud