Publicité

Saint-Pascal -15°C
Main Menu
Main Menu
Main Menu
LIRE LE JOURNAL

Destination manufacturière 2026 : Plus de 400 jeunes attendus à Saint-Paul-de-Montminy

Image de José Soucy

José Soucy

Annick Lachance et Caroline Gimbert du Carrefour Région Montmagny, Candide Harvey du Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, Julie Bilodeau de l’école secondaire de Saint-Paul, Christine Talbot du CAE Montmagny-L’Islet, et Sonia Proulx du CARE Montmagny-L’Islet. Photo : Courtoisie

Le Salon Destination manufacturière revient en force pour une deuxième édition qui prendra place le 15 avril 2026 à l’école secondaire de Saint-Paul, à Saint-Paul-de-Montminy. Porté par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et ses partenaires — le Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, le Carrefour Région Montmagny, le Centre d’aide et de recherche d’emploi (CARE) Montmagny-L’Islet, et le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud —, l’événement vise encore une fois à rallier les jeunes autour des métiers d’ici.

Ce choix de Saint-Paul-de-Montminy n’a rien d’anodin, puisqu’il s’inscrit dans une volonté affirmée de faire rayonner l’ensemble du territoire. Dans l’esprit des organisateurs, chaque édition doit permettre à une communauté différente d’accueillir les jeunes, et de leur faire découvrir la richesse manufacturière locale. Le plan d’action prévoit que les éditions suivantes se déroulent dans la MRC de L’Islet, assurant une représentativité équilibrée et renforçant la fierté régionale.

Au cœur de ce salon, l’objectif clair de mettre en lumière les nombreuses carrières offertes par le secteur manufacturier, un pilier économique de Montmagny-L’Islet. L’événement joue également un rôle majeur dans la réussite éducative, grâce aux contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) qui y sont présentés. Pour les élèves, cette immersion contribue directement à la persévérance scolaire, à la motivation, et à la construction de leurs aspirations futures.

La première édition avait rassemblé près d’une vingtaine d’entreprises, un engouement que les organisateurs souhaitent renouveler. Les invitations officielles aux entreprises manufacturières seront expédiées dès janvier 2026.

  • 418 492-2706
  • administration@leplacoteux.com
  • 409, rue Taché à Saint-Pascal, Québec G0L 3Y0

Politique de confidentialité

Inscrivez-vous à notre infolettre afin de demeurer à l’affût de l’actualité de Kamouraska-L’Islet, de nos derniers balados, concours et plus encore!

S'abonner à notre infolettre

© Le Placoteux. Tous droits réservés 2024