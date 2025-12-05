Fidèle à sa mission de promouvoir l’achat local tout au long de l’année, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) intensifie ses efforts à l’approche des Fêtes. Jusqu’au 19 décembre, l’organisme déploie sa campagne annuelle sous le thème : Achetez ici, donnez ici !

La CCKL décrit ses certificats régionaux comme une façon simple et efficace de garder l’argent dans notre région. Ces certificats peuvent être utilisés chez toutes les entreprises membres, mais également chez tous les organismes et toutes les fondations membres, soutenant ainsi les causes qui font vivre la communauté.

« Du 17 novembre au 19 décembre, profitez de la période des Fêtes pour offrir un cadeau qui a un double impact : encourager l’économie locale, et soutenir la solidarité régionale. Les certificats de la CCKL sont devenus une véritable monnaie locale, et un magnifique cadeau à remettre à ses employés, sa famille et ses amis », note la directrice générale, Anne-Christine Charest.

La campagne est réalisée en partenariat avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska, et en collaboration avec 11 municipalités du territoire, qui ont accepté d’installer une signalisation sur l’importance de l’achat local : Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-André-de-Kamouraska, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant, La Pocatière, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Omer et Saint-Pamphile.

Depuis la création des certificats en 2003, près de 700 000 $ ont été dépensés directement dans la région. Les entreprises membres de la CCKL sont les seules à pouvoir les accepter, ce qui génère un achalandage précieux et renforce leur vitalité économique.

« En choisissant d’acheter chez nous, conclut Mme Charest, vous soutenez directement les entreprises, organismes et fondations de notre région, vous renforcez l’économie locale, vous aidez à préserver des emplois, et vous contribuez à réduire l’empreinte écologique en limitant les transports. C’est un beau cadeau collectif à se faire ! »

Les certificats d’achat régional sont en vente sur le site internet de la CCKL.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet