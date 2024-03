Deux arrestations à Tourville

Le 14 mars dernier, les patrouilleurs et les enquêteurs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont procédé à l’arrestation de deux hommes de Tourville, âgés respectivement de 33 et de 35 ans, pour possession de stupéfiants et possession en vue d’en faire le trafic.

Les policiers ont aussi procédé à deux autres perquisitions, une sur la rue Principale et l’autre sur la rue des Merisiers à Tourville. Plus de 5000 $, quatre téléphones cellulaires, de la cocaïne ainsi que des cigarettes de contrebande ont été saisis. Un véhicule a également été saisi comme bien infractionnel.