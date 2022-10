Deux attraits du Kamouraska finalistes aux Prix excellence tourisme 2022

Le Festival des champignons forestiers et le Cirque de la Pointe-Sèche sont tous les deux finalistes dans leurs catégories pour les Prix excellence tourisme 2022.

Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska est finaliste dans la catégorie Innovation et développement de l’offre – Budget moins de 100 000 $, et le Cirque de la Pointe-Sèche est finaliste dans la catégorie Innovation et développement de l’offre – Budget de 100 000 $ et plus.

Les lauréats seront dévoilés en ligne le 21 octobre prochain dès 12 h 30.