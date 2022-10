La Cantine de l’aréna… c’est plus qu’une cantine

M. Lizotte compte déjà trois ans d’expérience dans l’exploitation de la cantine du Centresportif de Saint-Pascal. Il cumule également 13 ans dans le secteur de l’alimentation.Appuyé de sa fille Vanessa, M. Lizotte proposera un menu varié aux utilisateurs.L’ouverture officielle de La cantine de l’aréna aura lieu le mercredi 12 octobre prochain et,belle nouveauté, l’horaire proposé sera du mercredi au dimanche, de 11 h à 19 h, et ce,toute l’année. De plus, en plus de servir les usagers du Centre Bombardier, il sera possiblede profiter du service de commandes pour emporter.Il invite les gens intéressés à se joindre à son équipe à communiquer directement avec luiau 418 866-8168 afin de lui faire part de leur intérêt.