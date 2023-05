Deux autres récompenses pour Maxime Paradis

Le rédacteur en chef et journaliste de l’hebdomadaire Le Placoteux Maxime Paradis a été coiffé de deux autres récompenses lors des derniers Grands Prix des Hebdos, gala annuel organisé depuis 1949 par Hebdos Québec.

Le rédacteur en chef a remporté un premier prix dans la catégorie Éducation, pour les hebdos du Groupe 1 (36 pages ou moins), avec l’article Cégep de La Pocatière : Le tout premier mannequin pédiatrique entre en scène. Il a ensuite raflé la deuxième place dans la catégorie Dossier/Reportage, toujours chez les hebdos du Groupe 1, avec la série d’articles Changer le monde, un champignon à la fois.

« Au-delà des drames et des tragédies, il se passe une panoplie de choses intéressantes et innovantes dans notre région, qui ne réussissent jamais à capter l’attention sur la scène nationale. Être récompensé dans un gala d’envergure provinciale, c’est une fenêtre de plus qui s’ouvre sur notre région en faisant briller par le fait même les gens et les réalisations qui ont inspiré ces écrits », a confié le journaliste.