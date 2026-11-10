Les bibliothèques publiques ont la cote au Bas-Saint-Laurent

Les bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent affichent une proportion d’abonnés de 32 %, ce qui place la région parmi celles où la population utilise le plus ce service culturel au Québec. C’est ce qui ressort du bulletin Les bibliothèques publiques québécoises en 2024, publié par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

À l’échelle provinciale, 27 % des personnes desservies détiennent un abonnement à une bibliothèque publique autonome, ou à une bibliothèque affiliée au Réseau BIBLIO. Le Centre-du-Québec arrive en tête avec une proportion de 34 %, suivi du Bas-Saint-Laurent et de la Capitale-Nationale, à égalité à 32 %. À l’autre extrémité, la proportion d’abonnés est de 13 % à Laval, et de 12 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Plus de 25 millions d’entrées au Québec

À l’échelle du Québec, les bibliothèques publiques ont enregistré plus de 25 millions d’entrées en 2024, une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de prêts de documents a également progressé, mais plus modestement, avec plus de 52 millions de prêts, soit une augmentation de 0,2 %.

Malgré cette remontée, les résultats demeurent sous les niveaux observés avant la pandémie. Le nombre d’entrées est inférieur de 11 % à la moyenne de la période 2015-2019, tandis que celui des prêts accuse un recul de 13 %.

Toujours selon l’ISQ, les bibliothèques publiques québécoises ont aussi bonifié leur programmation en 2024. Elles ont offert 88 228 activités culturelles et éducatives, une hausse de 10 % par rapport à 2023. Ce résultat dépasse également de 1 % la moyenne annuelle de 2015 à 2019.

La participation à ces activités a atteint près de 1,6 million de personnes, en progression de 6 % sur un an. Elle reste toutefois légèrement inférieure à la moyenne prépandémique, qui s’établissait à 1,7 million de participants.

Des revenus en hausse

Les revenus déclarés par les bibliothèques publiques québécoises sont passés de 416 millions $ en 2020 à 580 millions $ en 2024, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 9 %. Les dépenses de fonctionnement ont elles aussi augmenté durant cette période, passant de 376 millions $ en 2020 à 470 millions $ en 2024, soit une croissance annuelle moyenne de 6 %.