Deux cégépiennes créent une affiche sur le trouble du spectre de l’autisme

Dans le cadre de la formation en éducation spécialisée du cégep de La Pocatière, pour le cours Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, deux étudiantes, en l’occurrence Kelliane Labrie et Charlotte Beaupré ont pris l’initiative d’informer la communauté locale en créant une affiche informative sur le trouble du spectre de l’autisme.

Le mois d’avril étant le mois de l’autisme, l’affiche en question arrive ainsi à point.

« Sur celle-ci, il y a des informations pertinentes sur les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme. Cette affiche contient donc des informations concernant le fonctionnement du cerveau d’une personne ayant un TSA, et plusieurs autres informations pertinentes qui peuvent réduire les préjugés et les comportements inadéquats à l’égard de cette clientèle », a commenté Kelliane Labrie au Placoteux.

Soulignons que le trouble du spectre de l’autisme (TSA), regroupe un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites autistes. Ils se caractérisent notamment par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, dans la communication et les comportements, ainsi que dans les activités.

Par ailleurs, selon une enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes datant de 2019, un enfant ou jeune canadien de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2 %) a reçu un diagnostic de TSA. Parmi eux, quatre fois plus de garçons que de filles ont obtenu un tel diagnostic, et un peu plus de la moitié, soit 53,7 % ont reçu leur diagnostic avant l’âge de cinq ans.

Souhaitant ainsi que les citoyens de région soient plus sensibles à cette problématique, les deux étudiantes estiment que leur affiche pourra possiblement faire la différence. « Les gens atteints d’un trouble du spectre de l’autisme sont à mon sens des personnes qui gagnent à être connues, et dont, malheureusement, nous entendons peu parler », a conclu Charlotte Beaupré.