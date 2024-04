Le Forum interrégional sur les risques côtiers aura lieu les 30 et 31 mai à Rivière-du-Loup. L’événement abordera l’enjeu des risques côtiers en plaçant l’humain au cœur des discussions. L’essentiel du programme est consacré à la tenue d’ateliers s’appuyant sur des besoins et des expériences concrètes en adaptation.

Selon Julia Santos Silva du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, des questions environnementales seront abordées sur les problématiques présentes sur tout le territoire bas-laurentien, incluant le Kamouraska. « Le comité ZIP de l’Estuaire fera une présentation en plénière concernant, entre autres, le projet de rénovation des aboiteaux de Saint-André-de-Kamouraska, en lien avec l’érosion côtière des infrastructures », dit-elle.

Les détails du programme seront connus bientôt. On sait que les sujets traités serviront à peaufiner les connaissances des participants sur les risques côtiers et les solutions en adaptation. Ils pourront aussi rencontrer des leaders ayant réalisé des projets concrets et axés sur des besoins exprimés par des communautés.

Les échanges avec des acteurs locaux et régionaux aux prises avec des problématiques comparables sont aussi au programme, le tout pour prendre du recul dans un environnement propice à la réflexion sur des actions à entreprendre dès maintenant.

Cinq régions

Le Forum est organisé par les conseils régionaux de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le Regroupement national des CRE du Québec, et aura lieu à Rivière-du-Loup.

Les ateliers thématiques ont été conçus pour permettre entre autres aux participants de mieux s’outiller, afin d’aider les acteurs du milieu à reconnaître, à vivre et à agir face aux risques côtiers; à bien communiquer les risques et les solutions en adaptation; à comprendre les effets de l’érosion et de la submersion côtières sur la santé mentale, et se préparer aux défis subséquents; et à mettre en place des projets en conservation et en restauration des milieux naturels avec des partenaires cruciaux comme les communautés autochtones.

Les participants pourront aussi prendre part à une causerie sur la recharge des plages, puis à un dîner-conférence et réseautage portant sur le projet Transformer l’action pour le climat, présenté par l’Université du Québec à Rimouski. Une sortie est prévue au parc Kiskotuk et au site d’observation Putep’t-awt, pour apporter du concret et de l’inspiration en matière de solutions concertées.

L’événement s’adresse aux acteurs socioéconomiques intervenant sur les enjeux humains et sociaux de l’adaptation (santé, tourisme, agriculture, aménagement, habitation, etc.), aux élus et aux mandataires des municipalités et des MRC, de même qu’aux gestionnaires et aux professionnels des ministères. Pour s’inscrire ou consulter le programme, rendez-vous au crebsl.com/ForumRisquesCotiers2024.