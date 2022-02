Deux conseillers s’opposent au budget à Kamouraska

Deux nouveaux conseillers à la Municipalité de Kamouraska, Jacques Sirois et Andrew Caddell, ont voté contre l’adoption du budget par le conseil municipal et contre le plan triennal d’immobilisations. Le budget et le plan ont néanmoins été adoptés dans un vote de 4 contre 2.

Dans des échanges polis, mais à l’opposé, des conseillers et la mairesse ont fait connaître leurs visions lors de la séance extraordinaire d’adoption des prévisions budgétaires le 17 janvier dernier.

Jacques Sirois et Andrew Caddell ont tous les deux mentionné qu’ils avaient été élus pour leurs visions du changement et qu’ils ne se retrouvaient pas dans le budget adopté quelques mois après leur élection.

« Au départ, dans mon engagement comme conseiller, il y avait l’idée d’un budget équilibré. On a un budget équilibré, parce qu’on est allé chercher 200 000 $ dans les surplus », a lancé Jacques Sirois, comptable de profession.

« Je me suis aussi présenté pour une orientation de changement et je m’aperçois qu’il y a beaucoup de continuité. On parlait de développement résidentiel et d’attraction de jeunes ménages, d’amélioration des stationnements et de circulation en période estivale. Lorsqu’on fait un budget, on hérite des choses du passé, mais on a aussi à mettre notre vision à nous. Je vois mal comment on peut dire qu’en cours de route on va changer le budget », a-t-il ajouté, tout en sachant que le budget serait adopté quand même et qu’il n’en tiendrait pas rigueur à ses collègues. « Ç’a été adressé, il faudra en parler ».

Andrew Caddell et lui ont passé plusieurs heures à éplucher le budget proposé pour suggérer des modifications, qui n’ont pas été retenues par le reste du conseil.

« Jacques et moi, on n’est pas des néophytes en matière de budget, on a pris des heures et des heures pour étudier le budget. On n’a pas suggéré des choses par hasard, mais avec une grande recherche. Accepter le budget de l’ancien conseil, ce n’est pas du changement, je ne peux pas appuyer un budget avec ces dépenses. On va perdre au moins un an pour faire les changements », a ajouté M. Caddell.

La mairesse Anik Corminboeuf, nouvellement en poste également, a pour sa part répliqué qu’elle avait aussi comme ambition de faire des changements, mais qu’il fallait le faire progressivement. Le budget devait être adopté avant le 31 janvier 2022.

« Connaissant peu la situation dans laquelle on se trouve, je trouvais que c’était un peu cavalier de couper dans des projets qu’on ne connaissait pas, juste pour avoir un budget équilibré », a-t-elle dit, ajoutant que les heures de recherche de MM. Caddell et Sirois pourraient servir au budget 2023. « Il ne faut pas voir ça plus noir que ce l’est ».

Les deux conseillers ont aussi voté contre le plan triennal des immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024, qui comprennent entre autres un projet de réservoir-incendie, l’achat d’une camionnette, l’aménagement du bureau d’accueil touristique, des travaux d’asphalte, l’agrandissement du garage municipal, une amélioration des toilettes à la plage, etc., pour un total de 1,3 M$.

Andrew Caddell a dit estimer qu’il aurait été possible épargner au moins 100 000 $ sur ces projets. La mairesse a rappelé qu’il s’agissait de sommes fictives qui sont des projections et qu’une économie pourrait être possible lors des appels d’offres. Le plan a aussi été approuvé par quatre voix contre deux.