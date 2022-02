Nouveau record pour Place aux jeunes au Bas-Saint-Laurent

En parallèle de la 11e édition de la Semaine des régions, les 11 agents de Place aux jeunes au Bas-Saint-Laurent s’associent pour réitérer leur présence sur le territoire afin d’accompagner les entrepreneurs et les nouveaux arrivants dans la région.

Dans le contexte de pandémie et de rareté de main-d’œuvre qui perdurent, le travail concerté des agents de la région s’inscrit dans une volonté d’en faire plus pour la clientèle.

Dans la dernière année, 210 personnes accompagnées par le programme se sont établies au Bas-Saint-Laurent. C’est 38 de plus qu’à pareille date l’an dernier. Ces résultats démontrent que les défis de la pandémie ont été relevés, afin de répondre à la demande soutenue.

Notons par ailleurs l’ajout de trois employées au Bas-Saint-Laurent dans la dernière année, soit une agente supplémentaire dans les MRC de Rivière-du-Loup et Rimouski-Neigette, ainsi qu’une agente de coordination régionale, toutes les trois embauchées pour trois ans. Place aux jeunes est présent plus que jamais pour outiller et accompagner les nouveaux arrivants et les employeurs qui font du Bas-Saint-Laurent un milieu de vie unique où il fait bon vivre et travailler.

« Place aux jeunes, c’est la première ligne d’intégration dans un milieu. C’est ce qui crée le premier lien solide qui peut changer une vie. Moins de quatre ans après l’appel de Mélanie [l’agente de Place aux jeunes pour Les Basques], je suis devenu maire », affirme le maire de Trois-Pistoles Philippe Guilbert.

Source : Place aux jeunes Kamouraska