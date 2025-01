Deux défaites pour L’Everest

L’Everest débutait l’année 2025 avec un programme double exigeant contre les Rangers de Montréal et le Collège français de Longueuil.

Le retour en action fut difficile pour la formation sudcôtoise. Justin Sullivan a inscrit deux buts en première période pour aider les Rangers à l’emporter par la marque de 4-3. Montréal a pris les commandes 3-0 en période médiane. Mais Xavier Fournier refuse de voir l’Everest abdiquer en troisième période, et enfile son douzième de la saison.

La formation de Simon Labrecque voit ensuite les Rangers reprendre les devants par trois points. Dan Chrétien et Tommy Bouchard tentent de renverser la vapeur, et ramènent le pointage à 4-3. Malheureusement, l’Everest sera incapable d’inscrire un but supplémentaire pour créer l’égalité.

Contre le Collège français

Dimanche en après-midi, l’Everest avait un autre bon défi à relever en affrontant le Collège français de Longueuil. La Côte-du-Sud débute la rencontre sur le bon pied, alors qu’elle inscrit le premier but par l’entremise de Marc-Olivier Roy. À la suite d’un chassé-croisé, l’ancien du Blizzard de Saint-François parvient à déjouer Philippe Boucher.

Les visiteurs vont par la suite sonner la charge avec quatre buts sans riposte. Tout d’abord, Louis Dumais fait 1-1 au premier vingt. Au retour de l’entracte, Alexandro Moliner fait 2-1, et Hugo Messier ainsi que Samuel Beaulieu donneront les devants 4-1 à Longueuil qui fait payer cher les erreurs de couverture de l’Everest.

À la reprise de l’action dans le dernier tiers, la Côte-du-Sud sort des blocs, et tente de réduire l’écart à deux filets. C’est le capitaine de l’équipe Dan Chrétien qui se lève, et qui réduit l’écart à deux buts. La Côte-du-Sud passe bien près de déjouer Philippe Boucher, mais rate un filet ouvert en avantage numérique. La formation sudcôtoise s’incline finalement par la marque de 4-2.

Source : L’Everest Côte-du-Sud