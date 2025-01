Prendre un café sur la clôture…

Les nuages doivent être pelletés, sinon ils s’accumulent et il pleut tout le temps. La bibliothèque Mathilde-Massé et Éliane Vincent vous invitent à venir en pelleter quelques-uns le 14 janvier 2025 à 19 h à la bibliothèque, le temps d’un café philosophique.

C’est une soirée sans prétention, où un texte choisi dans le recueil Sur la clôture — publié en septembre par l’animatrice de la soirée — sera lu et discuté par tous ceux et celles qui aiment refaire le monde autour d’un café et d’un dessert.

Quelques pistes de réflexion seront suggérées, mais parions que la discussion ne mettra pas longtemps à prendre des tournants imprévus. C’est précisément l’objectif : se jouquer sur la clôture, et regarder un peu le monde autour de nous pour voir ensemble où on va, et comment on veut y aller.

La culture comme premier thème

Honneur à la bibliothèque, le thème de ce premier café portera sur la place de la culture dans notre société. Le texte discuté (Miroirs de nous) est disponible sur les pages Facebook Ça bouge à Saint-Pacôme, à la bibliothèque Mathilde-Massé, ou en contactant Éliane Vincent au 418 852-3088.

Rendez-vous le 14 janvier pour une soirée de pelletage sans danger pour le dos, et stimulante pour le cerveau!

Source : Bibliothèque Mathilde-Massé