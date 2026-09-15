Deux entreprises manufacturières ouvrent leurs portes à la population

Les citoyens auront l’occasion de découvrir les coulisses de deux entreprises manufacturières de Montmagny-L’Islet le samedi 19 septembre. Matériaux Blanchet, à Saint-Pamphile, et Ressorts Liberté, à Montmagny, accueilleront la population dans le cadre d’une nouvelle Journée portes ouvertes du secteur manufacturier régional.

L’activité revient après une première édition qui avait attiré 134 visiteurs en juin dernier. Rendue possible grâce à une participation financière du gouvernement du Québec, l’initiative est également soutenue par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet ainsi que les MRC de Montmagny et de L’Islet.

L’objectif est notamment de faire connaître les entreprises manufacturières de la région, les métiers qui y sont exercés et les possibilités de carrière disponibles. Les organisateurs souhaitent également favoriser les contacts entre les employeurs et les personnes qui désirent en apprendre davantage sur les perspectives professionnelles offertes dans la région.

Deux visites au programme

La première visite aura lieu chez Matériaux Blanchet, à Saint-Pamphile, de 9 h à 11 h. Les activités se déplaceront ensuite chez Ressorts Liberté, à Montmagny, où les portes seront ouvertes de 13 h à 15 h.

Les visites s’adressent autant au grand public qu’aux étudiants, aux personnes à la recherche d’un emploi et à celles qui songent à une réorientation professionnelle. Elles permettront notamment de découvrir les milieux de travail, les technologies utilisées par les entreprises et les possibilités de carrière dans le secteur manufacturier.

Pour ceux qui souhaitent profiter de l’occasion afin d’explorer concrètement les possibilités d’emploi, les organisateurs suggèrent d’apporter un curriculum vitæ. Des représentants des ressources humaines seront présents dans les entreprises afin de rencontrer les visiteurs et de répondre à leurs questions.

Le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet agit pour sa part comme consultant dans le projet et accompagne les entreprises dans l’organisation des visites et la coordination des différents intervenants.