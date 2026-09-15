Finale de la Ligue Puribec : Le CIEL-FM met fin au parcours des Industries Desjardins

Une poussée de trois points en septième manche a fait la différence le 14 septembre à Saint-Pascal. Le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a vaincu les Industries Desjardins du Kamouraska 5-2 pour remporter la série finale de la Ligue Puribec, et mettre la main sur le trophée Couture-Verret.

Tout s’est joué en début de septième manche. Alors que la défensive du Kamouraska jouait rapprochée, Guillaume Chénard a réussi un coup sûr qui a produit le point donnant les devants au CIEL-FM. Jacob Thériault a ensuite frappé un double. Jimmy Durette a marqué sur un roulant au troisième coussin, puis Dave Voyer sur un ballon-sacrifice, permettant aux visiteurs d’ajouter deux autres points.

Le scénario avait pourtant commencé de la meilleure façon possible pour les Industries Desjardins. Dès la première offrande de Juan Borras, Thomy Lévesque a expédié la balle de l’autre côté de la clôture. Le CIEL-FM a cependant répliqué : en quatrième manche, Paulo Henrique Noris a cogné un circuit au champ centre qui plaçait Rivière-du-Loup devant 2-1.

Le Kamouraska n’a pas tardé à répondre. Charles-Étienne Lemelin et Jérémie Maillé-Bizier ont réussi des coups sûrs consécutifs, le double de Maillé-Bizier permettant aux locaux de créer l’égalité.

Un relais qui change le match

Les Industries Desjardins sont ensuite venus bien près de reprendre les devants en cinquième manche. Après un simple de Charles-Étienne Lemelin, Thomy Lévesque a tenté de marquer à partir du deuxième but, mais a été épinglé au marbre sur un puissant relais du joueur de champ droit Antoine Dumont.

Au monticule, Juan Borras a limité les Industries Desjardins à deux points et six coups sûrs en six manches, tout en réussissant dix retraits au bâton. Paulo Henrique Noris a ensuite obtenu les trois derniers retraits pour enregistrer le sauvetage. Émilien Plouffe a pour sa part encaissé la défaite, après avoir accordé cinq points sur six coups sûrs en six manches et un tiers.

Le CIEL-FM n’a récolté que six coups sûrs dans la rencontre, mais plusieurs sont survenus dans des moments importants. Noris s’est notamment illustré avec un circuit et deux points produits. Du côté du Kamouraska, Charles-Étienne Lemelin a été le seul joueur des deux formations à terminer la rencontre avec deux coups sûrs.

Noris, joueur par excellence

Paulo Henrique Noris a également été nommé joueur le plus utile des séries éliminatoires. Il a remporté ses quatre départs au monticule, n’accordant que cinq points mérités en 28 manches de travail. Il a aussi contribué à l’attaque avec une moyenne au bâton de ,387.

Pour les vétérans Jimmy Durette, Dave Voyer et Simon Rousseau, ce championnat constitue un septième titre en séries éliminatoires.

Les Industries Desjardins voient ainsi prendre fin un autre long parcours éliminatoire. Il s’agissait d’une deuxième présence en finale en trois ans pour le Kamouraska, qui avait remporté les grands honneurs en 2024.

Rivière-du-Loup remporte donc la finale en six rencontres, et décroche son premier championnat depuis 2021, alors que le CIEL-FM avait eu raison des Braves Batitech du Témiscouata.