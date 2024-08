Deux jeunes cavaliers locaux participent aux championnats mondiaux de la NBHA

Deux jeunes cavaliers originaires de Saint-Alexandre-de-Kamouraska ont eu l’honneur de participer aux championnats mondiaux organisés par la National Barrel Horse Association (NBHA) s’étant déroulés du 22 au 27 juillet dernier en Géorgie aux États-Unis.

Youri Malenfant et Jessie Malenfant, frère et sœur, ont su se faire remarquer par leur détermination et leurs performances exceptionnelles tout au long de la dernière saison. Leur passion pour l’équitation et leur engagement envers le sport ont ainsi été récompensés par cette occasion prestigieuse de représenter le Kamouraska sur la scène mondiale.

La NBHA est une organisation internationale réputée pour sa promotion de la course de barils. Son championnat annuel rassemble les meilleurs cavaliers de nombreux pays, créant ainsi une compétition de très haut niveau. Les jeunes représentants du Kamouraska ont donc eu la chance de montrer leurs compétences face à des adversaires de premier plan, ce qui leur a permis de gagner une expérience précieuse qui leur servira forcément tout au long de leur carrière.

Bien qu’ils n’aient pas réussi à se qualifier pour la grande finale, Jessie et Youri ont tout de même obtenu des résultats remarquables dans plusieurs sidepots. Jessie Malenfant a réussi à se classer en septième position dans le sidepot Rookie avec sa monture Mister Dream. De son côté, Youri Malenfant a brillé en remportant la première place dans le sidepot international, et en obtenant la cinquième place dans le sidepot garçon avec son cheval Silver Spirit.

Avec le soutien de leurs familles, de leurs entraîneurs, et de toute leur communauté, cette participation aux championnats mondiaux est le fruit de nombreuses heures de travail acharné et d’entraînement des deux Kamouraskois. Jessie et Youri ont non seulement atteint un objectif personnel significatif, mais ils ont également servi d’exemple et d’inspiration pour les jeunes cavaliers de la région, voire du Québec. Leur accomplissement est un véritable témoignage de leur talent et de leur dévouement, et démontre le potentiel remarquable des jeunes talents de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.