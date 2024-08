Ligue Puribec : le Témiscouata affrontera le Kamouraska en demi-finale

L’homme des grandes occasions pour les Braves Batitech du Témiscouata, Dany Paradis-Giroux, a lancé un match complet pour mener son équipe vers une victoire de 7 à 2, face au Bérubé GM à Trois-Pistoles, le dimanche soir 11 août au stade Paul-Émile-Dubé permettant à son équipe de remporter la série 3 à 1. La formation témiscouataine affrontera ainsi les Industries Desjardins du Kamouraska en demi-finale.

S’exécutant avec un protecteur facial en raison d’une grave blessure, le grand droitier n’avait peut-être pas tout le mordant habituel, mais il a bien espacé sept coups sûrs tout en réussissant cinq retraits au bâton pour inscrire la victoire décisive dans cette série.

Le pointage était 1-1 après quatre manches quand les visiteurs ont donné un coussin à leur lanceur vedette en marquant trois fois, dont à deux reprises sur le simple de Michaël Morin toujours aussi opportuniste.

En début de sixième manche, les Braves Batitech ont donné le coup de grâce en ajoutant trois autres points notamment sur un double de deux points de Kenneth Fontanez.

Le Bérubé GM est revenu en force à son tour au bâton réussissant deux coups sûrs pour ouvrir la manche. Nicolas Thibault en a profité pour produire un point à l’aide d’un double, mais Paradis-Giroux a étouffé la menace en passant les deux frappeurs suivants dans la mitaine avec deux coureurs en position de marquer.

Dans la défaite, Tristan Michaud-Thériault a lui aussi œuvré pendant sept manches concédant sept points, dont quatre mérités sur sept coups sûrs.

Félix Castonguay et Patrick Ouellet ont récolté deux coups sûrs tandis que Kenneth Fontanez et Michaël Morin ont inscrit deux points produits. Sept des neuf frappeurs du rôle offensif partant ont frappé un coup sûr pour Trois-Pistoles. Nicolas Thibault a été le seul à réussir un coup de plus d’un but.

Victoire du CIEL-FM

Les frappeurs du CIEL-FM de Rivière-du-Loup ont réussi à trouver une petite faille dans la muraille des lanceurs des Cataractes McCain de Grand-Sault pour remporter une victoire de 5 à 4 le dimanche soir 11 août au Nouveau-Brunswick se taillant du même coup une place dans le carré d’as des séries éliminatoires où ils affronteront le Shaker de Rimouski.

Victimes d’un jeu blanc la veille, les visiteurs n’ont pas mis de temps à sortir de leur torpeur inscrivant trois points après deux retraits dès la première manche. Dans cette séquence, Leroy Garcia a frappé un simple productif.

Les Cats ont toutefois répliqué dès leur tour au bâton sur un double de Mathieu Moreau qui poussait Braxton Wehrle au marbre pour réduire l’écart à 3-1. Le CIEL-FM a ajouté deux autres points en début de troisième manche profitant d’un double de Mathew Ramos et d’une erreur en défensive, la deuxième du match pour Grand-Sault.

Rivière-du-Loup se dirigeait allègrement vers une victoire, mais les locaux ont refusé de s’avouer vaincus. Le dangereux frappeur gaucher Braxton Wehrle a catapulté une offrande du lanceur de l’autre côté de la clôture, une frappe de trois points qui portait la marque 5 à 4.

Les Cataractes McCain ont même placé un coureur en position de marquer sans avoir de retrait, mais le partant Guillaume Chénard a retiré les trois frappeurs à lui faire pour terminer son match complet et mériter la victoire.

La défaite est allée à la fiche de François Fortier qui a œuvré pendant deux manches concédant cinq points, dont trois mérités. En relève, Saul Nunez a permis à son équipe de demeurer dans le match ne permettant que deux coups sûrs en cinq manches.

En attaque pour le CIEL-FM, Frédéric Tardif et Leroy Garcia ont produit deux points chacun tandis que Jacob Thériault a réussi deux coups sûrs. Pour les Cats, Braxton Wehrle a une fois de plus été le meilleur avec deux coups sûrs et trois points produits.

Avec cette victoire, Rivière-du-Loup remporte la série en quatre matchs et affrontera Rimouski au tour suivant dans une série 4 de 7. L’horaire des demi-finales devrait être révélé sous peu.