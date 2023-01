Deux nouveaux visages joignent l’équipe de Bernard Généreux

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière du Loup Bernard Généreux accueille au sein de son équipe Mmes An Nguyen et Carole Gagné, respectivement à titre d’ajointe aux communications et d’adjointe de circonscription. Les nouveaux membres du personnel exercent leurs fonctions au 1er étage du 6, rue Saint Jean-Baptiste, Montmagny, à la suite du départ de Mmes Mireille Soucy et Annie Boutin.

À titre de chargée de projet dans un organisme à but non lucratif, Mme Nguyen s’est dévouée aux mouvements militants de mobilisation et sensibilisation envers une pratique de travail social non discriminatoire au Vietnam. Ensuite, elle a obtenu une maîtrise en stratégie de communication en Suède et en Écosse. Son approche professionnelle adopte une philosophie de communication inclusive et durable. Cette dernière nous permettra de rester attentifs aux besoins de nos citoyens en répondant aux mouvances politiques et sociales actuelles de la région, du Québec et du Canada.

Reconnue comme une personne passionnée, douée pour les relations humaines et possédant un service à la clientèle de grande qualité, en plus d’une expérience en développement des affaires, Mme Gagné a su relever plusieurs défis dans son parcours professionnel atypique. D’aubergiste à conseillère en emploi, et possédant une formation en relation d’aide, Mme Gagné a travaillé dans le domaine de l’immigration, au niveau du recrutement et de l’intégration en entreprise pour le service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail (SOIT) à Québec. Elle mettra à profit son savoir-faire, son empathie ainsi que son écoute au service des citoyens.

« Nous sommes chanceux d’avoir Mmes An Nguyen et Carole Gagné comme nouveaux membres de notre personnel. Elles complètent et embellissent notre équipe avec leurs forces pour rendre service aux citoyens de notre comté », exprime le député Bernard Généreux.

Pour toutes les questions de communication en lien avec les bureaux du député Généreux, contactez An Nguyen à son adresse courriel haan.nguyen.351@parl.gc.ca, ou au (418) 248-1211.

Pour toutes les demandes de service gouvernemental, contactez Carole Gagné à son adresse carole.gagne.351@parl.gc.ca ou au (418) 248-1211, ou encore sur place. Les heures d’ouverture sont de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au bureau de circonscription de Montmagny.

Source : Bernard Généreux, député Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière du Loup