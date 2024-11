Deux points d’avance pour le PQ en Côte-du-Sud

À deux ans des prochaines élections provinciales, selon le site de projection électorale Québec 125, le Parti Québécois est désormais premier devant la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Côte-du-Sud, mais cette fois-ci avec deux points d’avance, ce qui représente une première depuis l’élection du caquiste Mathieu Rivest aux dernières élections générales ayant eu lieu en octobre 2022.

Il faut dire que depuis le 31 janvier 2024, le PQ avait rattrapé la CAQ sur la célèbre plateforme de projections électorales, avec un résultat ex æquo de 27 %, et que jusqu’à tout récemment, les deux formations nationalistes s’échangeaient la première place pour revenir fréquemment à égalité. Par contre, depuis le 4 octobre dernier, Québec 125 place le Parti Québécois en première place, à 30 %, suivi de la CAQ qui récolte 28 % d’appuis. Le Parti conservateur d’Éric Duhaime obtient 23 %, alors que le PLQ et QS arrachent respectivement en Côte-du-Sud 9 % des intentions de vote.

Pour Mathieu Rivest, il s’agit d’une baisse de près de 20 % depuis son élection, lui qui avait naguère récolté 47,69 % des voix, alors que pour le Parti Québécois, c’est un bond d’un peu plus de 17 % sur le dernier rendez-vous électoral, puisque le candidat Michel Forget y avait obtenu 12,8 %.

Au national, le Parti Québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon récolte actuellement 32 % des intentions de vote, lui qui n’a obtenu que 14,61 % en octobre 2022, ce qui représente un gain de plus de 17 %. La CAQ est présentement à 23 %, elle qui a été élue avec 40,98 % des voix, ce qui indique une baisse drastique de près de 18 % de l’appui de la population du Québec envers ce parti depuis la dernière élection. Le PLQ demeure en troisième position avec 17 % des intentions de vote, un pourcentage attribuable essentiellement aux électeurs demeurant sur l’île de Montréal. Québec solidaire et le Parti conservateur sont quant à eux à égalité avec 13 % des intentions de vote.