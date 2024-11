Élimination de la TPS sur les nouvelles habitations : Bernard Généreux se réjouit

À la suite de l’annonce quasi électorale faite récemment par le chef conservateur Pierre Poilievre, s’engageant en tant que futur premier ministre à abolir la taxe de vente fédérale (TPS) sur les nouveaux logements vendus à moins d’un million de dollars, le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux estime quant à lui qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les citoyens de sa circonscription.

« Cette mesure s’annonce profitable pour le comté, puisque la très grande majorité des habitations sont en deçà de ce montant », a-t-il dit.

Cette décision, selon M. Généreux, viserait essentiellement à rendre l’accession à la propriété plus abordable, tout en stimulant la construction de 30 000 nouveaux logements par année à l’échelle nationale. « Quand les conservateurs disent qu’ils veulent remettre de l’argent dans vos poches, et non à Ottawa, c’est le meilleur exemple. En abolissant cette taxe, nous favorisons l’accès à des logements de qualité pour les familles de notre région. Concrètement, cette élimination de la taxe permettra d’économiser 15 000 dollars sur une habitation neuve (maison unifamiliale, condo) d’une valeur de 300 000 dollars. »

La mesure conservatrice devrait coûter au gouvernement fédéral la somme de 16 milliards de $ sur quatre ans, mais cela devrait permettre la construction de 120 000 logements au total. Afin de financer cette politique, les conservateurs comptent sur la suppression de certains programmes libéraux existants pour le logement, ce qui permettrait ainsi d’aller récupérer huit milliards de dollars. « Il reste trois milliards de dollars dans le fonds destiné à accélérer la construction de logements, ainsi que cinq milliards dans le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Ces deux programmes n’ont pas réussi à encourager la construction de logements au Canada », a renchéri Pierre Poilievre.

Le chef conservateur, s’il devient premier ministre, encouragera également les provinces à éliminer leur propre taxe de vente sur les nouveaux logements, permettant ainsi aux acheteurs de réaliser des économies supplémentaires. Rappelons que le Parti conservateur du Canada est actuellement bon premier dans les sondages avec 42 % des intentions de vote au Canada, ce qui le place en situation majoritaire, avec près de 20 points d’avance sur les libéraux de Justin Trudeau.