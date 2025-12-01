Deux soirées à sens unique dans le circuit KRTB

La dernière fin de semaine du mois de novembre a offert deux affrontements de haute intensité dans le circuit KRTB, ponctués par une victoire convaincante du Témiscouata, et un festival offensif des Panthères du Haut-Madawaska.

Vendredi soir, les Prédateurs/Carquest du Témiscouata ont infligé à l’Impérial de Saint-Pascal son premier revers de la saison, un gain de 7 à 4 sur la route. Portés par le retour de Gabriel Dumont, auteur d’un but et de trois passes, les Prédateurs ont rapidement pris les devants et n’ont jamais perdu le contrôle.

Maxim Pelletier (troisième étoile) et Olivier Dumont ont mené l’attaque avec trois points chacun, tandis que Marc-Olivier Roy signait une deuxième victoire cette saison en repoussant 27 tirs. À l’inverse, l’Impérial, malgré les efforts de Jacob Poirier, de Zacharie Charest et de Janin Desjardins, n’a pu freiner l’avalanche offensive adverse.

Les Panthères déchaînés à domicile

Le lendemain, les Panthères du Haut-Madawaska ont offert une performance écrasante devant leurs partisans, dominant les Forestiers de Saint-Pamphile 10 à 2. La soirée a été marquée par une prestation étincelante de Dylan Lang, première étoile, avec cinq points. Les Panthères ont inscrit six buts en première période, mettant rapidement le match hors de portée de leurs adversaires. Le gardien Nathan Voisine a signé un quatrième gain en stoppant 30 tirs, tandis que le portier des Forestiers, Pierre-François Grant, faisait face à une avalanche de 49 lancers.

L’Impérial demeure en tête

Après cinq semaines d’activité, l’Impérial conserve la tête du classement, suivi du Frontalier qui devance Saint-Pascal grâce au nombre de victoires en temps réglementaire. Les Panthères restent troisièmes, tout juste devant les Prédateurs. Le Transport Denis Gosselin grimpe au cinquième rang, dépassant les Seigneurs de La Pocatière qui disposent toutefois d’un match en main. Les Forestiers ferment toujours la marche avec cinq défaites et aucune victoire.