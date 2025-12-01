Le Décor Mercier brille en prolongation

La dernière fin de semaine de novembre a offert son lot d’émotions aux partisans de la Ligue de hockey Côte-Sud alors que cinq rencontres étaient à l’horaire, et que plusieurs d’entre elles se sont décidées au-delà du temps réglementaire. Le Décor Mercier de Montmagny a particulièrement retenu l’attention, signant deux victoires en prolongation en l’espace de 48 heures. Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli n’était pas en action au cours de cette séquence de matchs.

Vendredi soir, les Magnymontois ont d’abord eu le dessus sur les Hunters de Saint-Prosper, au terme d’un match offensif qui s’est conclu 7-6 en période supplémentaire. Le lendemain, de retour à domicile, Montmagny a répété l’exploit en disposant du Plastiques Moore de Saint-Damien, toujours en prolongation, cette fois par la marque de 4-3.

Du côté de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont également savouré un gain dramatique vendredi soir en l’emportant en fusillade, confirmant leur statut parmi les équipes les plus difficiles à vaincre lorsqu’un match se rend au-delà du temps réglementaire.

À Saint-Charles, les Éperviers ont offert un véritable feu d’artifice offensif à leurs partisans en l’emportant 8-5 face au Giovannina de Sainte-Marie. Une performance convaincante qui leur permet de demeurer solidement dans la course au classement.

Dimanche après-midi, le Familiprix de Saint-Joseph a clôturé la fin de semaine en beauté en écrasant les Hunters de Saint-Prosper par la marque de 7-1, infligeant du même coup un deuxième revers consécutif à la formation beauceronne.

La LHCS reprendra le collier dès la fin de semaine prochaine, alors qu’un autre programme chargé de cinq rencontres attend les amateurs, dont quatre affrontements prévus vendredi soir.