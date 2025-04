Deux spectacles à ne pas manquer

Deux propositions artistiques bien différentes, mais tout aussi percutantes, attendent les spectateurs à La Pocatière en avril : l’une empreinte de poésie verbale, l’autre de poésie visuelle.

« Nous sommes fiers de proposer ces deux expériences uniques dans notre programmation d’avril », affirme Doris Ouellet, directrice générale de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon. « Elles illustrent la richesse de la parole et de la créativité, sous toutes leurs formes. »

D’abord, le samedi 5 avril à 16 h, les tout-petits et leurs familles sont conviés à un voyage sensoriel avec Bois, présenté au Club FADOQ de La Pocatière. Imaginée par la compagnie montréalaise Puzzle Théâtre, cette création s’adresse aux enfants dès quatre ans, et se démarque par sa poésie sans mots. À travers l’histoire d’une simple feuille verte convoitée par d’étranges créatures sculptées dans du bois brut, le spectacle aborde la persévérance et l’émerveillement avec humour et finesse. « Ce sont des marionnettes atypiques, façonnées à partir de bouts de bois, qui prennent vie sous nos yeux. C’est fascinant, drôle et apaisant à la fois », poursuit Mme Ouellet.

Fondée en Bulgarie et active au Québec depuis 2004, Puzzle Théâtre propose ici un théâtre d’objets singulier, sans paroles, qui s’ancre dans la nature et stimule l’imaginaire. Bois a déjà conquis les scènes d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Il envoûtera assurément les jeunes spectateurs de La Pocatière par sa simplicité raffinée et sa capacité à dire beaucoup… sans dire un mot.

Poésie et humour

Trois jours plus tard, c’est au tour des amateurs de poésie et d’humour de se retrouver à l’auditorium de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, campus La Pocatière, pour En marge du texte, le tout nouveau spectacle de David Goudreault. Présenté le mardi 8 avril à 20 h, ce deuxième solo de l’auteur et slameur québécois mêle confidences, humour décapant et réflexions sur le langage.

« David Goudreault ne se contente pas de lire ou de dire des textes, il les incarne, les déconstruit, et les fait résonner avec notre quotidien », souligne Doris Ouellet. Lauréat de la Coupe du monde de poésie à Paris en 2011, et détenteur de la Médaille de l’Assemblée nationale pour son implication sociale, l’écrivain et travailleur social donne à voir un spectacle où les grandes œuvres de la francophonie côtoient les réalités ordinaires avec une verve implacable.

Son premier spectacle Au bout de ta langue avait été récompensé de plusieurs prix à la Bourse RIDEAU en 2018, notamment ceux de Radarts, d’Accès-culture et du ROSEQ. Dans En marge du texte, David Goudreault continue d’explorer la puissance des mots comme outils de création, de compréhension… et d’émancipation.

Pour cette soirée, il partagera la scène avec Geneviève Rioux, doctorante en psychologie et écrivaine, qui assurera la première partie avec une performance littéraire à son image.

Les billets pour les deux spectacles sont en vente au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090, ou chez Metro Plus Lebel de La Pocatière.