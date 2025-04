La COOP IGA de Saint-Jean-Port-Joli fait peau neuve

Le 19 mars dernier, la COOP IGA de Saint-Jean-Port-Joli a célébré en grande pompe l’ouverture de son magasin fraîchement rénové à la suite d’un investissement majeur. Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées pour découvrir les nouvelles installations, qui marquent un tournant important pour cette coopérative ancrée dans la communauté depuis plus de 85 ans.

Les visiteurs ont pu apprécier les nombreuses nouveautés, notamment la modernisation de la boucherie, de la poissonnerie et de la boulangerie qui ont été revampées au goût du jour. Pour l’occasion, les clients ont également eu droit à des dégustations de produits exclusifs, et à une rencontre avec le biérologue Philippe Wouters.

« Après plus de cinq ans de réflexion et d’études, la coopérative inaugure fièrement son magasin fraîchement rénové, une première transformation majeure en plus de vingt ans. Cet investissement d’envergure vise à améliorer l’expérience client, tout en assurant la pérennité des installations grâce à un nouveau plan de réinvestissement annuel. La réussite de ce projet repose sur la confiance, l’appui financier, et l’expertise des professionnels impliqués », déclare Pierre Roy, président du conseil d’administration de la Coop.

Une expérience client renouvelée

Le modèle coopératif répond parfaitement aux besoins actuels, soit offrir des produits locaux et régionaux tout en maintenant une grande variété de services. La coopérative propose désormais un mini-IGA extra, avec des départements diversifiés comme la charcuterie, la poissonnerie, la pâtisserie et le prêt-à-manger, mettant en valeur les artisans locaux et les produits du terroir. L’accent est mis sur la proximité avec les employés, les conseils personnalisés, et la promotion des producteurs régionaux grâce à une signalisation claire en magasin.

Stéphane Charron, directeur des opérations Sobeys présent pour l’occasion, a souligné l’importance de cette modernisation. « Nous nous efforçons continuellement de nous démarquer en proposant une expérience de magasinage unique et personnalisée, axée sur le plaisir de bien manger, la découverte des saveurs, et la mise en valeur des produits locaux. Nos clients adorent cuisiner et recevoir. C’est pourquoi nos employés se font un devoir de fournir de précieux conseils pour rehausser les menus de tous les jours, ou pour surprendre les plus fins gourmets. »

Un travail d’équipe exemplaire

Pour Keven Lacombe, directeur du magasin, la réussite de ce projet repose avant tout sur le travail de son équipe. « Pour réussir à faire ça, ça prend une super équipe en qui on a confiance, des gens solides qui ont à cœur de réaliser des rénovations. On ne se le cachera pas, nous sommes restés ouverts tout au long des travaux. Il fallait du personnel capable de garder le sourire, de nettoyer sans relâche, et d’offrir un service à la clientèle impeccable. »

L’événement a également été marqué par la présence de Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, qui a tenu à féliciter l’ensemble des parties prenantes. « Je félicite la direction et le conseil d’administration de la coop, car il est très important de souligner que nous sommes dans une coopérative. Je tiens aussi à remercier tout le personnel qui nous accueille à chaque visite. Étant moi-même membre, je suis très heureux d’être ici. »

Une tradition d’excellence

Depuis près de quatre ans, Keven Lacombe a repris les rênes de cette institution locale qui a ouvert ses portes en 1940. Cette rénovation d’envergure marque un jalon important dans l’histoire de la coopérative, et s’inscrit dans une volonté de continuité et d’amélioration constante.

L’ouverture du magasin fraîchement rénové. Photos : José Soucy