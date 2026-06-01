Deux victoires en une journée pour les Industries Desjardins du Kamouraska

Le 31 mai dernier, les Industries Desjardins du Kamouraska ont enfin débloqué leur compteur de victoires en signant deux gains consécutifs lors d’un programme double disputé au Nouveau-Brunswick et au Témiscouata. Après avoir remporté un premier duel de 7-4 contre le Frontière FM d’Edmundston, la formation kamouraskoise a enchaîné quelques heures plus tard avec une victoire de 7-3 face aux Braves Batitech du Témiscouata.

À Edmundston, les visiteurs ont rapidement pris les commandes de la rencontre en inscrivant sept points au cours des quatre premières manches. Jacob Beaulieu et Thomy Lévesque ont lancé l’offensive dès la première manche avec des simples producteurs qui ont permis à Kamouraska de prendre les devants 2-0.

Les Industries Desjardins ont accentué leur avance en troisième manche en ajoutant trois autres points, profitant notamment de quelques buts sur balles accordés par les lanceurs adverses ainsi que d’une erreur défensive coûteuse. Malgré un circuit en solo de Sergio Torres pour les locaux, Kamouraska a poursuivi sur sa lancée grâce à une longue balle de Cédric Lizotte en cinquième manche.

Le Frontière FM a tenté de revenir dans le match en fin de septième manche en remplissant les buts sans retrait, mais l’attaque n’a réussi qu’à marquer un seul point. Le lanceur partant, Émilien Plouffe a signé la victoire après avoir œuvré pendant 5,2 manches, accordant trois points sur sept coups sûrs. José Contreras est venu fermer la porte en obtenant les quatre derniers retraits.

À l’attaque, Cédric Lizotte s’est illustré avec deux coups sûrs, dont un circuit, et deux points produits. Du côté d’Edmundston, Sergio Torres, Patrick Morin et Braden Thomson ont tous frappé deux coups sûrs.

Cette victoire représentait un premier gain cette saison pour les Industries Desjardins, qui portaient alors leur dossier à 1-3.

Au Témiscouata

Quelques heures plus tard, la troupe kamouraskoise était de retour sur le terrain à Témiscouata-sur-le-Lac dans un contexte particulier. Avant la rencontre, les Braves Batitech et la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac ont officiellement renommé le stade du secteur Cabano en Parc Denis-Bouchard, en hommage à cet ancien joueur et dirigeant des Braves qui a consacré près de 60 ans de sa vie au baseball régional.

Portés par l’émotion de cette cérémonie, les Braves ont ouvert la marque dès la première manche lorsque Alexis Pelletier a croisé le marbre à la suite d’une balle passée. Après que Charles-Étienne Lemelin eut créé l’égalité pour Kamouraska, les locaux ont immédiatement répliqué pour prendre les devants 3-1.

Le tournant de la rencontre est toutefois survenu en cinquième manche. Profitant de plusieurs buts sur balles et d’un simple opportun d’Émilien Plouffe, les Industries Desjardins ont inscrit quatre points pour prendre les commandes du match. Ils ont ensuite ajouté à leur avance en sixième manche grâce à un double de Thomy Lévesque.

Au monticule, Jérémie Maillé-Bizier a mérité la victoire en accordant trois points sur six coups sûrs en quatre manches de travail. José Contreras a de nouveau été appelé en relève et a muselé l’attaque adverse jusqu’à la fin de la rencontre.

Offensivement, Thomy Lévesque a connu un bon match avec un double et deux points marqués, tandis que Maxime Savoie a frappé deux coups sûrs. Charles-Étienne Lemelin a également contribué avec deux points produits. Pour les Braves Batitech, Samuel Pearson a été le seul joueur à récolter plus d’un coup sûr.

Grâce à ces deux victoires, les Industries Desjardins du Kamouraska ont doublé leur total de gains cette saison et amélioré leur fiche à 2-3. Du côté des Braves Batitech du Témiscouata, cette défaite faisait chuter leur fiche à 1-3 après quatre rencontres.