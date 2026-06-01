Le Cirque de la Pointe-Sèche dévoile sa nouvelle création

Le Cirque de la Pointe-Sèche est de retour pour la saison 2026 avec une sixième création, baptisée Clafoutis. Les représentations, qui se dérouleront du 2 juillet au 29 août, auront toujours lieu dans l’amphithéâtre extérieur de Saint-Germain-de-Kamouraska. La mise en scène est signée par Vincent Jutras, cofondateur de La Croustade.

Sans dévoiler l’intrigue, le metteur en scène parle d’une atmosphère débordante de mystères, d’humour et d’onirisme, où les scènes coulent au rythme des péripéties, des traîtrises et des révélations.

« Le Cirque accueille une impressionnante diversité d’artistes, tous et toutes de renommée internationale, réunis pour offrir un spectacle d’une richesse exceptionnelle. Le public pourra également découvrir plusieurs disciplines présentées dans notre amphithéâtre pour la toute première fois, promettant des performances inédites, surprenantes et mémorables », note le fondateur Élyme Gilbert par voie de communiqué.

La trame sonore sera une fois de plus interprétée en direct chaque soir de représentation. « Cette présence musicale sur scène contribue pleinement à l’offre unique offerte au public, rendant l’expérience immersive et vibrante », lit-on. Les billets sont en vente dès maintenant au cirquedelapointeseche.com.

Le Vignoble Amouraska est le partenaire principal du spectacle cette année. Lors du lancement public, le jeudi 4 juin à 16 h, les personnes présentes courent la chance de repartir avec une paire de billets accompagnée de deux consommations, offertes en prix de présence. « Ce sera l’occasion idéale de découvrir l’ambiance de cette nouvelle création en cours », conclut l’organisation.

Fondé en 2019, le Cirque de la Pointe-Sèche crée l’émerveillement de milliers de spectateurs chaque été, dans ce petit village tout près du fleuve. Accumulant les critiques favorables et suscitant l’intérêt partout au Québec, la compagnie se distingue par son organisation familiale et communautaire, mais aussi par le haut niveau de voltige qu’elle met en scène dans un décor naturel, à la tombée du jour. Ses spectacles, destinés à un public de tous âges, entremêlent les arts du cirque, la danse, le théâtre et la musique.

Une partie de l’équipe du spectacle Clafoutis. Photo : Facebook: Cirque de la Pointe-Sèche.