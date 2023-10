Deuxième appel de projets pour le plan montagne

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) lance un deuxième appel de projets du plan montagne, un programme qui vise à renforcer la vitalité du tourisme de montagne au Québec en soutenant des projets d’entreprises touristiques et de communautés gravitant autour du tourisme de montagne dans douze régions touristiques.

Plus précisément, le plan montagne vise à accroître la vitalité et la résilience des écosystèmes de montagne par le développement et la mise en œuvre d’actions concertées et durables dans les territoires où l’offre touristique de montagne se distingue et présente un potentiel structurant.

Les promoteurs désireux de déposer leur dossier peuvent le faire jusqu’au 22 janvier 2024. Les formulaires de demande et les modalités du plan montagne sont disponibles au chaudiereappalaches.com/fr/services-aux-membres/plan-montagne.

Modalités de l’aide financière

Offerte sous forme de subvention, l’aide financière est destinée aux projets comportant des coûts admissibles d’au moins 50 000 $ pour le Volet 1 — Planification d’une destination de tourisme de montagne et d’au moins 200 000 $ pour le Volet 2 — Mise en œuvre d’actions concertées en tourisme de montagne. L’aide maximale accordée est de 125 000 $ pour le Volet 1 et 300 000 $ pour le Volet 2.

Puisque le programme d’aide financière vise à soutenir des projets concertés, il est demandé que les projets impliquent une entreprise ou un organisme en tourisme de montagne, ainsi qu’un minimum de deux autres parties prenantes.

