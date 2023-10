Une fin de semaine d’apprentissage pour l’Everest

Complétant le programme double dimanche, l’Everest affrontait à nouveau les Cobras de Terrebonne. La troupe de Simon Labrecque s’est inclinée par la marque de 4-3 à domicile.

Il s’agit de la première défaite à domicile pour la Côte-du-Sud cette saison. Quatre buts sans riposte des Cobras ont fait la différence dans la rencontre. Néanmoins, la Côte-du-Sud a inscrit le premier filet de la rencontre. Dan Chrétien a redirigé la passe de Félix Riverin derrière Marchand. Ainsi, Riverin a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à treize.

« On est bien sorti, on a eu un avantage numérique à cause de ça. Après le premier but, pour une raison que j’ignore, on a eu plusieurs erreurs mentales. Puis, en désavantage numérique, Terrebonne est encore en train de se monter une bonne équipe, créditait Simon Labrecque. Ils sont allés chercher Brousseau et deux défenseurs. Par contre, en 2e et 3e période, nous avons été dominants avec 45 lancers. Je suis quand même fier de la façon dont les joueurs ont rebondi. »