Deuxième édition de la Semaine de la première transition scolaire

Par cette action, le comité désire faire connaître l’importance de la transition scolaire entre les services de garde éducatifs et l’école pour ainsi assurer une continuité de services. L’objectif est également de bien outiller les parents en prévision de cette étape importante de la vie de leur enfant. En ce sens, il est important de rappeler que la transition scolaire ne commence pas seulement quelques jours avant l’entrée à l’école, mais plusieurs mois avant. C’est pourquoi plusieurs organismes, dont les services de garde éducatifs, collaborent avec le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud dans la démarche. Quelques activités seront organisées afin de souligner l’événement, par exemple, les enfants de 4 et 5 ans dans les services de garde qui prépareront une carte postale destinée à leur future enseignante ou leur futur enseignant, les enfants de certains CPE qui feront un tour d’autobus scolaire pour se familiariser avec le véhicule et le vendredi les enfants sont invités à amener leur boîte à lunch pour le dîner au CPE afin de développer leur autonomie à l’égard de la gestion du repas.