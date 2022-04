Banques alimentaires : La plus grosse subvention du programme au Kamouraska

« C’est ici dans la région que la plus grosse subvention du programme de 3 M$ est octroyée. La pandémie et l’inflation commandent qu’on aide des gens qui sont ou seront dans le besoin », a dit la députée Marie-Eve Proulx, lors de cette annonce. Ces derniers temps, avec l’inflation qui galope, on compte 25 % plus de nouvelles demandes chez Moisson Kamouraska.